Pregled - svet, 10. 5. (petek)

NEW YORK - Generalna skupščina Združenih narodov je na izrednem zasedanju z 143 glasovi proti devetim in 15 vzdržanimi potrdila resolucijo, ki ponovno poziva Varnostni svet, naj priporoči sprejem Palestine v ZN in širi obseg pravic, ki jih ima Palestina v ZN kot država opazovalka. Država lahko postane članica ZN le na priporočilo Varnostnega sveta, na predlog takšne resolucije pa so ZDA aprila vložile veto.

ŽENEVA/NAIROBI - Iz Rafe na jugu Gaze je od ponedeljka, odkar je Izrael okrepil vojaške operacije v tem mestu, zbežalo že okoli 110.000 ljudi, je ocenila agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Višji koordinator Sklada ZN za otroke (Unicef) za nujne primere na območju Gaze Hamish Young je povedal, da na območje Gaze že pet dni ni bilo dostavljenega goriva in skoraj nobene humanitarne pomoči. Na hude razmere opozarjajo tudi pri humanitarni organizaciji Save the Children. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je opozoril, da bi izraelski kopenski napad na Rafo na jugu območja Gaze povzročil "ogromno humanitarno katastrofo". Izraelska letala naj bi medtem napadla več območij na območju Rafe, s katerih so v zadnjih dneh na Izrael izstrelili rakete in minometne izstrelke.

AMAN/JERUZALEM - Sedež Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) v Vzhodnem Jeruzalemu so začasno zaprli zaradi drugega naklepnega požiga s strani Izraelcev v zadnjem tednu, je v četrtek sporočil vodja agencije Philippe Lazzarini. Požig so med drugim obsodile palestinske oblasti, EU in Nemčija ter več arabskih držav.

KIJEV - Rusija je ponoči začela kopensko ofenzivo v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine, kjer so ruske sile skušale prebiti ukrajinske obrambne linije. Ukrajinske sile so napad odbile. Spopadi se nadaljujejo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je ruske sile Ukrajina pričakala z enotami, brigadami in artilerijo.

KAIRO/GAZA - Izrael je z zavrnitvijo predloga o premirju v Gazi pogajanja med sprtima stranema vrnil na začetek, so sporočili iz palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Hamas je izjavo za javnost podal po tem, ko so v četrtek njihovi pogajalci in pogajalci Izraela brez dogovora zapustili pogajanja v Kairu.

GAZA - Izrael je z zaprtjem ključnih mejnih prehodov v Gazi ohromil dobave pomoči, je v četrtek opozoril vodja urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarne pomoči (OCHA) na palestinskih ozemljih Andrea De Domenico. Kot je dejal, je agencija z nedeljskim zaprtjem prehoda Kerem Šalom izgubila glavno vstopno točko za dobavljanje pomoči v enklavo.

MOSKVA - Ruska duma je potrdila Mihaila Mišustina za predsednika vlade, ki ga je za to funkcijo po nastopu novega petletnega mandata znova predlagal predsednik države Vladimir Putin. Za Mišustina je glasovalo 375 poslancev, 57 se jih je vzdržalo, nihče od poslancev pa ni glasoval proti.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je državnega sekretarja Antonyja Blinkna pooblastil, da Ukrajini nameni dodatno vojaško pomoč za obrambo pred rusko agresijo v vrednosti 400 milijonov dolarjev. ZDA bodo Ukrajini med drugim poslale rakete patriot in stinger, oklepna vozila bradley, druge oklepnike, rakete za uničevanje tankov javelin in drugo strelivo.

ZAGREB - Hrvaški predsednik Zoran Milanović je podelil mandat za sestavo nove vlade dosedanjemu hrvaškemu premierju in predsedniku stranke HDZ Andreju Plenkoviću. To bo tretja zaporedna Plenkovićeva vlada in 16. hrvaška vlada po osamosvojitvi države. Ustanovna seja novega sklica sabora je napovedana za četrtek. Pričakovati je, da bodo takrat že izvolili predsednika sabora.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek odpustil šefa svojih telesnih stražarjev Sergija Ruda, potem ko je ukrajinska obveščevalna služba SBU ta teden sporočila, da je preprečila poskus atentata na prvega moža Ukrajine in v zvezi s tem pridržala dva pripadnika službe državne varnosti.

VALLETTA - Podpredsednik malteške vlade Chris Fearne je zaradi obtožb v zvezi s korupcijo podal odstop. V odstopni izjavi je poudaril, da je prepričan v svojo nedolžnost, s položaja pa da se umika, ker je to edino primerno. Hkrati je vlado prosil, naj umakne njegovo kandidaturo za mesto evropskega komisarja.

VARŠAVA - Množica poljskih kmetov in sindikalistov je s sloganom Dol z zelenim dogovorom protestirala proti evropskemu načrtu za okolju prijaznejše kmetijstvo. Poljski kmetje so prepričani, da dogovor škodi gospodarstvu, pozvali pa so tudi k referendumu o tem vprašanju.

VARŠAVA - Poljski premier Donald Tusk se je slab mesec pred evropskimi volitvami odločil za preoblikovanje vlade. Spremembe so povezane z nekaterimi ministri, ki kandidirajo na junijskih volitvah v Evropski parlament. Med novimi imeni, ki jih je objavil Tusk, sta tudi ministra za notranje zadeve in za kulturo.

BANGKOK - Na Tajskem je letos vročina zahtevala že najmanj 61 življenj, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Državo v Jugovzhodni Aziji je namreč v zadnjih tednih zajel vročinski val z rekordnimi temperaturami, spričo katerih so oblasti skoraj dnevno izdajale opozorila pred izrednimi vremenskimi razmerami. V celem lanskem letu je umrlo 37 ljudi.

BRASILIA - Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v četrtek naznanil devet milijard evrov pomoči za zvezno državo Rio Grande do Sul, ki so jo prizadele katastrofalne poplave. Po najnovejših podatkih brazilske civilne zaščite je v poplavah po obilnem deževju umrlo najmanj 107 ljudi, 754 je bilo poškodovanih, 134 pa jih je pogrešanih. Vremenoslovci sicer do nedelje napovedujejo nove obilne padavine.

MALMÖ - V drugem polfinalu 68. tekmovanja za pesem Evrovizije so se v sobotni finale uvrstili predstavniki desetih držav, med njimi izraelska predstavnica Eden Golan. Pred tem se je popoldne v središču mesta zbrala množica protestnikov v znak podpore Palestini in proti nastopu izraelske predstavnice na tem glasbenem tekmovanju.