Polovica mandata DZ v številkah: Skoraj 90 sej in več kot 200 sprejetih zakonskih aktov

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 12. maja - V ponedeljek bosta minili dve leti, odkar se je na ustanovni seji sestal aktualni, deveti sklic DZ. Ta se je v tem času sestal na 88 sejah in sprejel nekaj več kot 200 zakonskih aktov, največ po nujnem postopku. Poslanci so odločali tudi o štirih interpelacijah in ustanovili tri preiskovalne komisije.