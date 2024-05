Vatovec ob polovici mandata: Ob koncu bomo zmogli pokazati premik naprej

Ljubljana, 12. maja - Koalicija je ob kaotičnem prvem letu in okoliščinah, kot so bile energetska kriza in poplave, prvo polovico mandata "zgledno zvozila", meni šef poslancev Levice Matej T. Vatovec. Koalicija deluje usklajeno, udobna večina pa dopušča kdaj različna mnenja. Ob koncu mandata bodo pokazali, da so se stvari z Levico premaknile naprej, je prepričan.