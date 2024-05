Klakočar Zupančič za STA: Politični kapital se nabira z odnosom, ki ga imaš do ljudi

pogovarjali sta se Lara Draškovič in Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 12. maja - DZ zadnji dve leti deluje utečeno, zakonodajni predlogi so obravnavani učinkovito in hitro, je za STA ocenila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Tudi sama je pridobila nekaj politične modrosti, predvsem v razumevanju političnih nasprotnikov. "Politični kapital se nabira z odnosom, ki ga imaš do ljudi," pravi o delu politikov v DZ in stranki.