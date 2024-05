Godec ob polovici mandata: DZ dosegel dno demokratičnega odločanja

Ljubljana, 12. maja - Vlada in koalicija sta v dveh letih naredili veliko slabega za državo in zelo malo ali skoraj nič dobrega, ocenjuje vodja poslancev SDS Jelka Godec. Vlada ne izpolnjuje danih obljub in podpisanih zavez, priča smo samovoljnemu delovanju, pravi. Meni tudi, da je DZ dosegel dno demokratičnega odločanja, opoziciji pa je delovanje onemogočeno.