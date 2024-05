Začenja se generalna skupščina Evropskega invalidskega foruma

Ljubljana, 11. maja - V soorganizaciji sveta invalidskih organizacij se bo danes začela generalna skupščina Evropskega invalidskega foruma. Predstavnike prirediteljev sta v petek ločeno sprejela premier Robert Golob in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Premier je dejal, da predstavniki vlade in sveta odlično sodelujejo. V svetu pa so izpostavili kritične točke.