Število primerov oslovskega kašlja še narašča

Ljubljana, 12. februarja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so letos do danes prejeli 107 prijav primerov oslovskega kašlja. Lani pa skupaj 122. Podatki kažejo na večjo pojavnost oslovskega kašlja v primerjavi s prejšnjimi meseci, so sporočili in opozorili, da je najučinkovitejši način preprečevanja oslovskega kašlja vzdrževanje visokega deleža cepljenih.