V ukrajinskem napadu na Belgorod po navedbah Rusije osem ranjenih

Moskva, 9. maja - V nočnem ukrajinskem zračnem napadu na zahodno rusko mesto Belgorod in njegovo okolico je bilo ranjenih najmanj osem ljudi, sedem odraslih in en otrok, je danes sporočil regionalni guverner Vjačeslav Gladkov. Pet ljudi, med njimi 11-letno deklico, so odpeljali v bolnišnico, medtem ko so ostale žrtve oskrbeli na kraju dogodka.