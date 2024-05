Poštni delavci za 3. junij napovedali stavko

Ljubljana, 8. maja - Sindikat poštnih delavcev bo 3. junija začel stavko, so danes sporočili iz sindikata in pojasnili, da je razlog "ignoranca poslovodstva, ki ne pristane niti na najmanjše zahteve za izboljšanje delovnih pogojev". Obenem so zapisali, da je Pošta Slovenije zaradi nepravilnosti ob volitvah ostala brez sveta delavcev.