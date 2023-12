Predstavniki poštnih delavcev v pogovorih s Hanom in poslovodstvom

Ljubljana, 9. decembra - Predstavniki Konference Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ) Pošte Slovenije so se po protestnem shodu konec novembra ta teden sestali z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom in tudi poslovodstvom, predvidena so nadaljnja srečanja. Vseh izzivov še niso naslovili, od pogovorov pa bo odvisno, ali bodo zaostrili aktivnosti.