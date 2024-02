Zaposlenim na Pošti dodaten dvig plač in 2000 evrov regresa

Maribor, 28. februarja - Zaposlenim na Pošti Slovenije in njihovem invalidskem podjetju se bodo s 1. marcem že drugič letos zvišale osnovne plače. Najvišji doslej bo tudi regres za letni dopust, ki bo znašal 2000 evrov in ga bodo izplačali najpozneje do 1. maja, so danes sporočili iz Pošte Slovenije.