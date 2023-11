Poštni delavci na protestnem shodu: Če ne bo napredka, bomo zaostrili aktivnosti

Ljubljana, 28. novembra - Nekaj deset delavcev Pošte Slovenije se je zbralo na protestnem shodu v Ljubljani, na katerem so opozorili na zmanjševanje števila zaposlenih, zapiranje poslovalnic in nujnost sofinanciranja univerzalnih poštnih storitev. V 14 dneh naj bi se srečali s pristojnim ministrom Matjažem Hanom, če premika ne bo, pa so napovedali zaostrovanje aktivnosti.