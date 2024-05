Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 5.)

Ljubljana, 6. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o kandidaturi nekdanjega slovenskega predsednika Boruta Pahorja za posebnega odposlanca za dialog med Beogradom in Prištino. Srbska tiskovna agencija je poročala o slovenskem vozniku, ki so ga policisti zaradi vožnje pod vplivom alkohola v enem dnevu obravnavali dvakrat.