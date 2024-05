Primorske novice o visokih cenah plovnih dovolilnic na Soškem (7. 5.)

Koper, 6. maja - Neva Blazetič v komentarju Dražja Soča bolj ali manj sameva piše o visokih cenah plovnih dovolilnic na Soškem. Avtorica poudarja, da se je po mesecu in pol od odprtja plovbe po Soči in tudi med prazniki izkazalo, da kajakaši ne bodo zlahka sprejeli povišane cene dovolilnic v kobariški občini, kjer je glavni izstop zanje in za raftinge.