Primorske novice o dostopu do brezplačnega interneta (6. 5.)

Koper, 6. maja - Aljaž Novak v komentarju Brez wifija mi živeti ni piše o dostopu do brezplačnega interneta, ki na javnih mestih v turističnih in univerzitetnih središčih ni več luksuz, ampak nujnost v digitalni dobi. Ker je danes povezava s spletom ključnega pomena, njegova odsotnost v mestih, kot sta Ankaran in Piran, ni le bizarna, temveč tudi neprimerna.