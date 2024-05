Dnevnik o projektu obnove atletskega stadiona v Šiški (7. 5.)

Ljubljana, 6. maja - Vanja Brkić v komentarju Ko se projekt "razvija", gre vrednost v nebo piše o projektu obnove atletskega stadiona v Šiški, ki ga domačini poznajo pod imenom ŽAK. Avtorica meni, da stadion več let kliče po prenovi in da je ključno vprašanje, ali lahko občina zagotovi denar za prenovo ali zgradi cenejši stadion in tako zadovolji potrebe športnikov.