ZN: Poziv Izraela k evakuaciji iz Rafe nečloveški

Ženeva, 6. maja - Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je današnji izraelski poziv k evakuaciji iz Rafe označil za nečloveškega. Zaščita civilnega prebivalstva je temelj mednarodnega humanitarnega prava, je opozoril in dodal, da je razselitev več sto tisočih na že uničena območja brez zatočišč in dostopa do humanitarne pomoči nepredstavljiva.