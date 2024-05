Iz sveta obsodbe izraelskega poziva k evakuaciji iz Rafe

Bruselj/Ramala/Pariz/Washington, 6. maja - Iz sveta se vrstijo obsodbe izraelskega poziva k evakuaciji civilistov iz dela Rafe pred pričakovano kopensko ofenzivo na mesto. V EU so poziv označili za nesprejemljiv, v Parizu pa so opozorili, da je prisilna razselitev vojni zločin. O razmerah se bosta danes pogovarjala predsednik ZDA Joe Biden in izraelski premier Benjamin Netanjahu.