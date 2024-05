Zagon prve evropske mreže festivalov mladinske literature in stripov

Frankfurt, 8. maja - Sejem otroške literature v francoskem Montreuilu je s sejmom otroške in mladinske literature v Bologni in s še 13 mednarodnimi knjižnimi organizacijami ustanovil prvo evropsko mrežo dogodkov in festivalov s področja mladinske književnosti in stripa. Z njo želijo med drugim zagotoviti dostop do najboljših otroških knjig in stripov čim več bralcem.