V Bologni dan za ilustratorje tudi z mislijo na tradicijo

Bologna, 9. aprila - Drugi dan knjižnega sejma v Bologni, kjer je Slovenija častna gostja, je bil namenjen ilustratorjem. Nekatera vidna imena, ki so vključena v osrednjo slovensko ilustratorsko razstavo, so o svojem delu spregovorila na pogovorih. Ob tem so se ozrla še na bogato tradicijo, ki jim lahko služi kot navdih.