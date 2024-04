Bolonjski sejem zrasel iz pozornosti do otrok, Slovenija na njem od začetka

pripravila Ksenija Brišar

Bologna, 2. aprila - Sejem otroških knjig v Bologni se je leta 1964 "rodil v kontekstu, ki je bil zgodovinsko pozoren na svet otrok". To je bil čas, ko so strokovnjaki in profesorji postavili temelje študiju italijanske otroške književnosti, je pojasnila njegova direktorica Elena Pasoli. Slovenija, ki bo letos na njem častna gosta, se ga udeležuje od začetka.