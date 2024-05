Unicef: 600.000 otrok v Rafi nima varnega prostora, kamor bi se lahko zatekli

New York, 6. maja - Humanitarna kriza na območju Gaze se še naprej zaostruje, vojaško obleganje in vdor v Rafo pa bi imelo katastrofalne posledice za 600.000 otrok, ki so si tam poiskali zatočišče, je danes opozoril Sklad ZN za otroke (Unicef) in dodal, da otroci nimajo varnega prostora, kamor bi se lahko zatekli. V luči tega Unicef znova poziva k takojšnjem premirju.