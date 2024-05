Mirjam Milharčič Hladnik v ZDA predstavila knjigo o slovenskih množičnih migracijah

New York, 6. maja - Znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani Mirjam Milharčič Hladnik je v nedeljo v New Yorku sklenila cikel predstavitev knjige o slovenskih množičnih migracijah od leta 1870 do leta 1945.