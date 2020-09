V Novi Gorici začetek festivala Mesto knjige na temo obrobja

Nova Gorica, 11. septembra - V Novi Gorici se danes začenja peti festival Mesto knjige, ki bo potekal pod naslovom Obrobje. Tematika bo vse do 19. septembra prevevala književno-glasbeno dogajanje s pogovori, koncerti in delavnicami, festival pa vključuje tudi štiridnevni knjižni sejem na Bevkovem trgu. Že danes v goste prihaja italijanski novinar in pisatelj Adriano Sofri.