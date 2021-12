Sporočilo uredništvom - spletni dogodek Mi, begunci, mi in begunci

Ljubljana, 7. decembra - Spletni dogodek Mi, begunci, mi in begunci, ki ga v okviru razstave Nemogoče se je vrniti v nemogočo deželo pripravljajo Galerija Kresija, Mestna knjižnica Ljubljana in Trubarjeva hiša literature, bo ob 17. uri na FB Galerije Kresija in Trubarjeve hiše literature ter preko Zooma na povezavi sta.si/qqBnGM, so sporočili iz Trubarjeve hiše literature.