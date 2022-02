Izšla knjiga o dopisovanju aleksandrinke in njenega moža

Nova Gorica, 16. februarja - Založba Univerze v Novi Gorici je izdala knjigo Ljubezen v pismih: dopisovanje aleksandrinke Felicite Koglot in njenega moža Franca Perica, Aleksandrija-Bilje, 1921-1931. V njej je objavljena korespondenca, ki razkriva ženski in moški pogled na ljubezen in starševstvo, izraža dvome, upe, skrbi, trpljenje, a tudi vsakdanja drobna veselja.