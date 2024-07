17 dni do OI - francoski poljub

V Franciji temu načinu poljubljanja pravijo 'baiser amoureux' (ljubezenski poljub) ali 'baiser avec la langue' (poljub z jezikom).

Besedo francoski poljub naj bi si izumili britanski in ameriški vojaki v času druge svetovne vojne. Predvsem v Franciji so opazili, da se ljudje poljubljajo veliko bolj strastno, kot so bili sami vajeni. Zato so svoje žene in punce, ko so se vrnili iz vojne, presenetili s francoskih poljubom, piše Wikipedija, ki dodaja, da je tovrstno početje omenjeno že v indijskih religijah 1500 let pred našim štetjem ter v knjigi o spolnosti in erotiki Kamasutra.

Francoski poljub stimulira ustnice, jezik in ustno votlino - vsi ti predeli so zelo občutljivi na dotik. Za razliko od drugih načinov poljubljanja, na primer prijateljskega na lice, lahko francoski poljub traja dolgo in je zelo intenziven ter strasten, so zapisali na spletni strani zadovoljni.si.

Strokovnjaki so ugotovili, da francoski poljub dobro vpliva na organizem, saj blaži občutke stresa, sprošča napetosti v telesu in dviguje samozavest. Na človeško telo vpliva podobno kot telesna vadba.

Francoski poljub v telesu aktivira približno 30 različnih mišic in sproža hormone adrenalina, serotonina in dopamina, ki dvigujejo razpoloženje. V petnajstih minutah poljubljanja človek porabi približno 400 kalorij, kar je toliko kot na primeru, če zaužije 100 gramov čokolade, so zapisali v prilogi Ona v Slovenskih novicah.

Moškisvet.com navaja nasvete uporabnikov, kako omrežiti partnerja s francoskim poljubom. Ne uporabljajte celotnega jezika, dovolj je konica, ki se dotika jezika druge osebe, so zapisali ustvarjalci spletne strani.

"Razmišljajte kot o plesu z jezikom. Ne uporabljajte ga preveč ali premalo. Bolj previdno, bolje bo," pravi ena od bralk.

"Francosko poljubljanje je skoraj tako intimno, kakor da bi seksala z oblekami," dodaja strokovnjakinja za zveze Audre Hope.

"Francosko poljubljanje spodbuja različne čute v naših telesih, zato je zelo težko ostati le pri tej fazi. Francoski poljub je del predigre, ki vodi do naslednje stopnje. Pri njej ponavadi par odstrani oblačila ali pa oba pusti v velikem pričakovanju za naslednjič, ko se vidita," pravi Hope.