Po novih ruskih napadih v Harkovu izbruhnilo več požarov

Harkov, 4. maja - Ruske sile so ponoči znova napadle cilje na vzhodu Ukrajine. V drugem največjem mestu v državi Harkov je po ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali, v katerih so bile poškodovane štiri osebe, izbruhnilo več požarov, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočile ukrajinske oblasti.