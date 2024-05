ICC v luči preiskav opozarja na grožnje sodišču

Haag, 3. maja - Tožilci Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) so danes posvarili pred grožnjami z maščevanjem proti sodišču ali njegovim uslužbencem. Opozorili so, da bi takšna dejanja lahko pomenila kršitev izvrševanja pravosodja. Na kaj se opozorilo nanaša, pri ICC, ki med drugim preiskuje morebitne vojne zločine Izraela in palestinskih skupin, niso pojasnili.