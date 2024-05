Europol v mednarodni operaciji razbil mrežo goljufivih klicnih centrov v Evropi

Freiburg, 2. maja - Policisti več držav so v sodelovanju z Europolom razbili veliko mrežo goljufivih klicnih centrov v Evropi. V teh klicnih centrih so opravili na tisoče klicev, s katerimi so poskušali prevarati ljudi. Za goljufije so doslej osumili 39 ljudi, že aprila pa so jih pridržali 21, je danes sporočil Europol.