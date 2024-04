V veliki policijski akciji v BiH med pridržanimi tudi visoki uslužbenci policije

Sarajevo, 22. aprila - V veliki policijski akciji v Bosni in Hercegovini so danes pridržali več kot 20 oseb, med katerimi so tudi visoki uslužbenci policije. Sumijo jih organiziranega kriminala, trgovine z drogami, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj. Akcija poteka na več desetih lokacijah v Sarajevu, Zenici in Mostarju, poročajo tamkajšnji mediji.