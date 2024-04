Poročilo Europola opozarja na 821 kriminalnih združenj, ki ogrožajo EU

Haag, 5. aprila - Europol danes razkriva podrobnosti delovanja 821 kriminalnih združenj, ki ogrožajo Evropsko unijo. Združbe imajo več kot 25.000 članov in neposredno vplivajo na življenja evropskih državljanov, so posvarili. To je prvo poročilo, v katerem so identificirali in analizirali kriminalne združbe na podlagi podatkov iz vseh držav EU.