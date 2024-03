V EU se letno preproda za 31 milijard evrov nezakonitih drog

Amsterdam, 8. marca - V Evropski uniji se vsako leto preproda za 31 milijard evrov nezakonitih drog, opozarjata Europol in Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) v četrtek objavljenem poročilu. Največ se preproda marihuane in sicer za okoli 12 milijard evrov, sledi pa kokain z okoli 11,6 milijarde.