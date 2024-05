Današnji praznik dela se je začel z budnicami in nadaljeval s prvomajskimi srečanji po državi

Ljubljana, 1. maja - Po torkovih kresovanjih so godbe na pihala danes zgodaj zjutraj s tradicionalnimi budnicami napovedale praznik dela. Čez dan v organizaciji sindikatov in drugih prirediteljev potekajo značilna prvomajska srečanja. V Ljubljani so svobodni sindikati dopoldne priredili praznovanje na Rožniku, zbrane pa je nagovoril župan Zoran Janković.