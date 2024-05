Blinken nadaljuje prizadevanja za prekinitev ognja v Gazi

Tel Aviv, 1. maja - ZDA so odločene, da dosežejo prekinitev ognja v Gazi, ki bo privedla do izpustitve talcev, je danes ob srečanju z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom v Tel Avivu sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken. Če izpustitve talcev ne bodo dosegli, bo po besedah Blinkna za to odgovoren Hamas, poroča nemška tiskovna agencija dpa.