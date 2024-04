Soavtorji predloga zakona: Uzakonitev pomoči pri končanju življenja ni v nasprotju z ustavo

Ljubljana, 30. aprila - Soavtorji predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja menijo, da je zahteva za ustavno presojo in zadržanje odloka o posvetovalnem referendumu o tem vprašanju, ki sta jo vložili SDS in NSi, oviranje neposredne demokracije. Poudarjajo, da uzakonitev pomoči pri končanju življenja ni v nasprotju z ustavo, so sporočili.