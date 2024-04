Odbor za zdravstvo za izvedbo referendumov o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in uporabi konoplje 9. junija

Ljubljana, 19. aprila - Odbor DZ za zdravstvo za izvedbo referendumov o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in uporabi konoplje predlaga 9. junij, ko bodo potekale evropske volitve. V poslanskih skupinah SD in NSi so sicer predlagali spremembi datuma na 24. november, a ju je večina zavrnila. Člani odbora iz vrst SDS so nujno sejo odbora obstruirali.