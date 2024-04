Ob svetovnem dnevu varnosti pri delu pozivi k upoštevanju podnebnih sprememb

Ljubljana, 28. aprila - Mednarodna organizacija dela (ILO) je za geslo današnjega svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delu izbrala Podnebne spremembe ter varnost in zdravje pri delu. Vse več ekstremnih vremenskih pojavov in segrevanje ozračja namreč pomembno vplivajo na delavce. V Sloveniji pa svobodni sindikati pozivajo pristojne k sprejetju ustreznih predpisov.