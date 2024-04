Na primorski avtocesti večkilometrski zastoji

Ljubljana, 27. aprila - Na primorski avtocesti je nastalo več zastojev. Skoraj desetkilometrski zastoj je med Vrhniko in Uncem proti Kopru, štirikilometrski pa med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Med razcepom Kozarje in Postojno v smeri Kopra je še več krajših zastojev, poroča prometnoinformacijski center.