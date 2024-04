Na cestah zastoji pred prazničnim koncem tedna

Zastoji so tudi na razcepu Zadobrova proti Štajerski, na dolenjski avtocesti Malence-Šmarje Sap proti Novemu mestu in na primorski avtocesti od Kozarij proti Brezovici.

Zaradi praznikov bo po Sloveniji med 8. in 22. uro omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer ta konec tedna in tudi za prvomajske praznike, 1. in 2. maja.