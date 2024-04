Zaradi praznikov je pričakovati tudi zastoje na cestah

Ljubljana, 27. aprila - V prazničnem koncu tedna je pričakovati povečan promet in daljše potovalne čase na različnih odsekih po Sloveniji, opozarja prometnoinformacijski center. Po pričakovanjih bodo obremenjene zlasti gorenjska avtocesta iz smeri predora Karavanke proti notranjosti države in naprej proti Hrvaški ter ceste, ki vodijo do izletniško-turističnih krajev.