Dars: Četrtkovi zastoji na primorski avtocesti posledica italijanskega praznika

Ljubljana, 26. aprila - Zastoji, ki so v četrtek nastali na primorski avtocesti, so po navedbah Darsa posledica praznika, ki je v Italiji padel na četrtek, potniki pa so praznik povezali s prihajajočim vikendom. Dodatno so zastoje povečali tudi prepoved tovornega prometa na avstrijskih avtocestah ter neugodne vremenske razmere in prometna konica.