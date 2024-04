Ukrajina in Rusija poročata o novih napadih z raketami in droni

Kijev/Moskva, 27. aprila - Ukrajina in Rusija sta ponoči izvedli nove napade z raketami in droni. V ruskem raketnem napadu je bila v treh ukrajinskih regijah poškodovana energetska infrastruktura. V ločenem ruskem obstreljevanju pa sta bila ubita dva človeka. Ruska zračna obramba je medtem po navedbah Moskve nad regijo Krasnodar in Krimom sestrelila 68 ukrajinskih dronov.