Ukrajinski tajkun Igor Kolomojski osumljen naročila umora

Kijev, 8. maja - Ukrajinski poslovnež, nekdanji politik in milijarder Igor Kolomojski, ki je že priprt zaradi obtožb o goljufiji in pranju denarja, je sedaj osumljen še, da je naročil umor, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP danes poročali ukrajinski mediji. Šlo naj bi za osebno maščevanje direktorju odvetniške družbe.