V ruskih nočnih napadih poškodovanih več ukrajinskih termoelektrarn

Kijev, 8. maja - Ukrajinske zračne sile so danes sporočile, da so sestrelile večino ruskih raket in brezpilotnikov, ki so v nočnem obstreljevanju ciljali na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Nočni napadi so resno poškodovali najmanj tri termoelektrarne, je po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočil največji ukrajinski energetski operater DTEK.