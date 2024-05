V EU dogovor o uporabi prihodkov od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja za podporo Ukrajini

Bruselj, 8. maja - Države članice EU so danes dosegle načelen dogovor o uporabi dela prihodkov od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja za podporo Ukrajini, je na družbenem omrežju X sporočilo belgijsko predsedstvo Sveta EU. Sredstva bodo namenjena okrevanju in vojaški obrambi Ukrajine, so dodali.