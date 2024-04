V Kijevu v strahu pred ruskim napadom evakuirali dve bolnišnici

Kijev, 26. aprila - Oblasti v ukrajinski prestolnici so danes napovedale evakuacijo dveh bolnišnic zaradi strahu pred ruskimi napadi, poročajo tuje tiskovne agencije. Povod za to je bil videoposnetek, ki naj bi prikazoval vojaško osebje znotraj bolnišnic. V Kijevu so ga označili za sovražno provokacijo in poskus iskanja izgovora za napad.