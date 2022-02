Slovenski evroposlanci v zvezi z zasegom zvonov pisali Evropski komisiji

Bruselj, 18. februarja - Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu so na Evropsko komisijo naslovili pismo v povezavi z zasegom cerkvenih zvonov v Dolini pri Trstu. Komisijo pri tem sprašujejo, ali je seznanjena s primerom, ter na kakšen način si bo prizadevala za odpravo nesorazmernega posega v versko svobodo in kulturno tradicijo na območju, kjer živi slovenska manjšina.

Vseh osem evroposlancev iz Slovenije je v pisnem vprašanju Evropski komisiji med drugim pojasnilo, da gre v primeru zasega cerkvenih zvonov "za prekinitev dolgoletne tradicije in posega v kulturo ter običaje tega kraja". Ob tem so dodali, da je ukrep, ki so ga storile italijanske oblasti, nesorazmeren ter ogroža težko vzpostavljeno sožitje med ljudmi in narodi na tem območju, piše v sporočilu, ki so ga danes posredovali iz pisarne poslanca Milana Brgleza(S&D/SD), ki je med podpisniki pisma.

Poslanci zato Evropsko komisijo sprašujejo, ali je bila seznanjena s primerom zasega zvonov v cerkvi sv. Urha, ter na kak način si bo prizadevala "za odpravo nesorazmernega posega v versko svobodo in kulturno tradicijo na območju, kjer živi avtohtona slovenska narodna skupnost" v Italiji, piše v pismu, ki so ga ob Brglezu podprli tudi Franc Bogovič(EPP/SLS), Tanja Fajon(S&D/SD), Klemen Grošelj(Renew/LMŠ), Irena Joveva(Renew/LMŠ), Ljudmila Novak(EPP/NSi), Romana Tomc(EPP/SDS) in Milan Zver(EPP/SDS).

Poslanci upajo, da odgovor Evropske komisije ne bo le "birokratski", ampak se bodo pristojni v Evropski komisiji zavzeli za aktivno rešitev nastale težave ter z ukrepanjem ponovno vzpostavili zaupanje, ki je predpogoj za uspešno življenje in delovanje na narodnostno mešanih območjih in v Evropski uniji nasploh, so še zapisali v sporočilu pisarne poslanca Brgleza.

Italijanski organi pregona so sredi januarja v Dolini pri Trstu na podlagi odredbe tržaškega sodišča preventivno zasegli zvonove na vaški župnijski cerkvi sv. Urha po pritožbi šestih vaščanov in peticiji proti dolinskim zvonovom, ker naj bi bilo njihovo zvonjenje preveč moteče.