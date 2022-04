V Dolini pri Trstu ponovno zadoneli zvonovi

Trst, 17. aprila - V Dolini pri Trstu so se v soboto zvečer med velikonočno vigilijo ponovno oglasili starodavni zvonovi dolinske cerkve. Zvonove so namreč italijanski organi pregona januarja po prijavi zaradi preglasnega in premočnega zvonjenja zasegli in čeprav je bil zaseg medtem preklican, odtlej niso zvonili.

V Dolini so januarja predstavniki organov pregona na podlagi odredbe tržaškega sodišča zasegli cerkvene zvonove. Glede na navedbe v sodni dokumentaciji so zvonove zasegli zaradi pritožbe šestih vaščanov ter peticije proti dolinskim zvonovom, češ da motijo počitek in delo.

Veliko vaščanov, ki je peticijo podpisalo, je pozneje sicer obžalovalo svoj podpis in se je v župnijskem uradu zanimalo, kako podpis preklicati.

Konec januarja je tržaški tožilec Federico Frezza po približno dveh tednih preklical njihov zaseg, a je sodišče odredilo, da se bo cerkev še vedno morala držati določenih omejitev. Dovoljeno je bilo, da se zvonovi lahko oglasijo ob 8., 12. in 20. uri ter pred mašo, a vsakič le za eno minuto. Prav tako pa ni bilo dovoljeno, da bi zvonili med obredi, kot je denimo pogreb.

Velikonočne vigilije se je v soboto zvečer v Dolini udeležilo veliko vernikov, obujene so bile vse stare slovenske velikonočne tradicije, zadoneli pa so tudi trije dolinski zvonovi, ki so postavljeni v 38 metrov visokem zvoniku, ki je simbol tega kraja, so sporočili iz župnije.

Duhovnik Klemen Zalar je med pridigo izrazil zadovoljstvo, da so zvonovi, ki so simbol sprave, miru, kulture in vere, združili slovenske evropske poslance, ki so obsodili zaseg zvonov, ter krajevne in deželne politike, ne glede na njihov politični nazor.

Omenil je tudi, da bi se lahko ljudje, namesto da se ukvarjajo s peticijami proti zvonovom, zavzemali za resnejše zadeve, kot je na primer obupen smrad po nafti iz tamkajšnjih naftnih rezervoarjev, ki povzroča Dolini in oklici veliko težav, so sporočili iz župnije.