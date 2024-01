Novogoriški župan kritičen do sprejema skrajnih desničarjev na občini Gorica

Gorica/Nova Gorica, 22. januarja - Na sedežu občine Gorica so v soboto tradicionalno sprejeli veterane in predstavnike odreda bivših borcev fašistične enote X Mas. Novogoriški župan Samo Turel je v odzivu na sprejem danes poudaril, da prisotnost lokalnih oblasti na taki slovesnosti pomeni priznavanje ideologije, ki v svobodni in demokratični Evropi nima kaj iskati.